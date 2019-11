Nato modernisiert Awacs-Aufklärungsflugzeuge

Von Schwäbische Zeitung

700.000 Euro Sachschaden hat ein Brand mehrerer Busse in der Nacht auf Dienstag bei einem Busunternehmen in Pfullendorf verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war der Brand am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zunächst an einem Bus auf dem Parkplatz des Busunternehmens in der Heiligenberger Straße ausgebrochen.

In der Folge gerieten fünf große Reisebusse und ein Kleinbus in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Pfullendorf rückte mit 46 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen an die Brandstelle aus und löschte das Feuer.