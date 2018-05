Nato informiert Russland über Großmanöver: 40 000 Soldaten

Die Nato-Staaten haben Russland über ein im Herbst geplantes Großmanöver im nordöstlichen Bündnisgebiet informiert. An der Übung mit dem Namen „Trident Juncture“ werden nach jüngsten Angaben rund 40 000 Soldaten teilnehmen. Allein rund 8000 davon will Deutschland stellen. Der Austausch bei der Sitzung des Nato-Russland-Rats sei offen und sachlich gewesen, hieß es im Anschluss aus Bündniskreisen. Thema in der Nato-Zentrale waren außer dem bevorstehenden Großmanöver der Nato auch der Ukraine-Konflikt und die jüngsten Vorwürfe der 29 Bündnisstaaten gegen Russland.