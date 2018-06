Nato-General verspricht Kiew Rückhalt

Im blutigen Ostukraine-Konflikt hat Nato-General Philip Breedlove der Führung in Kiew Unterstützung zugesagt. „Die Ukraine ist nicht allein in Zeiten der Krise“, sagte der Oberbefehlshaber der Allianz in Europa bei einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Die Nato setze sich aber für eine diplomatische Lösung des Streits mit prorussischen Separatisten ein, sagte er. Regierungschef Arseni Jazenjuk warb bei einer Kabinettssitzung erneut für seinen proeuropäischen Kurs. Dieser sei unabwendbar.