Nationalspieler Gomez verlässt Istanbul wegen „politischer Situation“

Fußball-Nationalspieler Mario Gomez verlässt nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei den Spitzenclub Besiktas Istanbul. In einer persönlichen Erklärung im Internet schrieb der frühere Bundesliga-Stürmer: „Der Grund dafür ist ausschließlich die politische Situation! Weder sportliche noch andere Gründe haben mich dazu bewegt. Einzig und allein die schrecklichen Geschehnisse der letzten Tage.“ Zum Zeitpunkt des Putschversuchs war Gomez im Urlaub und nicht in Istanbul. Wohin er wechselt, ist noch offen.