Nationalbibliothek sammelt eine Million Online-Publikationen

Leipzig (dpa) - Die Deutsche Nationalbibliothek (DNB) hat die Marke von einer Million gesammelter Online-Publikationen erreicht. Der Bestand habe sich allein in den vergangenen 18 Monaten verdoppelt, teilte die DNB mit.

Begonnen habe die Sammlung im Jahr 2006 mit Online-Hochschulschriften. Inzwischen seien die Hälfte der erfassten Netzpublikationen E-Books, hinzu kämen digitale Ausgaben von Zeitungen und Online-Zeitschriften. Auch Hörbücher würden aufgenommen.

Zugänglich sind die Medien jedoch nur in den Lesesälen der beiden DNB-Standorte in Frankfurt/Main und Leipzig. Die Bibliothek sammelt alle in Deutschland veröffentlichten Medienwerke sowie deutschsprachige Veröffentlichungen im Ausland.