Natalia Wörner über Belästigungen

Ein Triebwagen einer BOB-Bahn ist am Donnerstagvormittag am Bahnhof in Mochenwangen in Brand geraten. Über dem Bahnhof steigen große Rauchwolken auf. Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen waren im Einsatz. Die Bahn-Strecke zwischen Ravensburg und Aulendorf wurde gesperrt. Verletzt wurde niemand, Anwohner mussten aber Fenster und Türen schließen.

Der Zug der BOB-Bahn war auf der Fahrt von Friedrichshafen nach Aulendorf. Als er den Bahnsteig in Mochenwangen fast erreicht hatte, stieg Rauch aus dem Triebwagen, berichtet Sebastian Dix, ...