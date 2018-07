Nasa verschiebt erneut Start von Mond-Sonden

Washington (dpa) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat die Reise ihrer „Grail“-Zwillingssonden zum Mond erneut verschoben. „Grail“-A und -B (Gravity Recovery and Interior Laboratory) sollen nun am Samstagnachmittag deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof der Air Force in Cape Canaveral (Florida) abheben.

Als neue mögliche Starttermine nannte die Nasa 14.29 oder 15.08 MESZ. Die Aussichten auf gutes Wetter am Samstag betragen den Angaben zufolge 60 Prozent.

Die Mission soll die inneren Geheimnisse des Mondes aufdecken und verstehen helfen, wie der Trabant, die Erde und auch andere Gesteinsplaneten entstanden sind. Die beiden Sonden sollten ursprünglich schon am Donnerstag mit einer Delta-Rakete ins All gebracht werden. Doch wegen starker Winde verschoben die Experten den Start zunächst auf Freitag. Mit dem erneuten Aufschub will die Nasa mehr Zeit für die Auswertung von Daten gewinnen.

Jede Sonde ist etwa so groß wie eine Waschmaschine. Die Zwillinge sollen während ihrer neunmonatigen Mond-Mission das Gravitationsfeld auf winzige Schwankungen vermessen und Aufschluss über die Strukturen im Mondinneren von der Kruste bis zum Kern geben. Die Erkundungsreise wird vom Jet Propulsion Laboratory der Nasa geleitet.

