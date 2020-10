Nasa-Sonde soll Probe vom Asteroiden Bennu nehmen

Wenn alles klappt, wie es die Verantwortlichen planen, zieht das Montessori-Kinderhaus St. Martin in den Herbstferien wieder im Braithweg ein. Dort hatte ein Brand am 7. April 2009 den Dachstuhl des Kinderhauses komplett zerstört. Löschwasser und Rauchgase machten auch in den unteren beiden Stockwerken eine umfangreiche Renovierung notwendig. Das Kinderhaus musste damals zunächst ins Gemeindehaus St. Maria und danach in die ehemalige Gaststätte „Mond“ umziehen.