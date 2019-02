Nasa gibt Mars-Rover „Opportunity“ auf

Von Schwäbische Zeitung

Die deutsche Sportwelt ist noch immer geschockt vom Tod des Ulmer Ruderers Maximilian Reinelt. „Bei herrlichem Langlaufwetter verstarb unser geliebter Maximilian Josef Reinelt“, schreibt die Familie in ihrer Todesanzeige. Im Ski-Urlaub in St. Moritz brach der 30-Jährige am Samstag zusammen.

Die Trauerfeier findet am Freitag, um 12 Uhr, auf dem Ulmer Hauptfriedhof statt. Das Team Deutschland-Achter, mit dem Reinelt unter anderem die Gold- und Silbermedaille bei Olympia gewann, hat jetzt ein Online-Kondolenzbuch auf seiner ...