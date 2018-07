Naomi Campbell sucht die Wahrheit

Hamburg (dpa) - Mit dem Alter kommt die Einsicht: Supermodel Naomi Campbell will sich als frischgebackene 40-Jährige ihren Problemen stellen - und braucht Freunde, die ihr die Wahrheit sagen.

Wutausbrüche, häufiger Alkoholkonsum, Gewalttätigkeiten und nicht zuletzt die Angst vor dem Alter hätten ihr Leben geprägt. „Jeder weiß, was ich durchgemacht habe. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Aber darüber bin ich hinweg! Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe“, sagte das Model der in Hamburg erscheinenden Zeitschrift „InTouch“. Ihre Familie und Freunde stärkten ihr dabei den Rücken. Campbell gibt heute offen zu: „Ich brauche Leute, die mir die Wahrheit sagen und sei sie auch noch so bitter.“