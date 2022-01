Name von Pferderennen soll geändert werden - wegen Andrew

Wegen des Missbrauchsskandals um Prinz Andrew (61) soll der Name eines bekannten britischen Pferderennens abgeändert werden.

Damit solle betont werden, dass das „Duke of York Stakes“ in der nordenglischen Stadt York nichts mit dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth II. (95) zu tun hat, der den Titel „Duke of York“ seit seiner Hochzeit 1986 trägt. Das berichteten britische Medien am Mittwoch.

„Es ging nie direkt um Prinz Andrew“, sagte der Marketingchef der Rennbahn, James Brennan, der Zeitung „Yorkshire Post“. Deshalb solle der historische Bezug deutlicher gemacht werden. „Der Name bezieht sich auf einen ganz anderen Herzog von York.“ Tatsächlich wurde das Rennen 1895 nach dem damaligen Titelträger benannt, dem späteren König Georg V. Als Favorit für die neue Bezeichnung gilt derzeit „1895 Duke of York Stakes“.

Zuvor hatte bereits ein Stadtrat gefordert, Andrew den prestigeträchtigen Titel abzuerkennen, damit die Stadt nicht in den Skandal verwickelt werde. Dem Queen-Sohn droht in New York ein Zivilprozess.

Eine US-Amerikanerin wirft Andrew vor, sie vor gut 20 Jahren als Minderjährige - mit Unterstützung des US-Unternehmers Jeffrey Epstein - sexuell missbraucht zu haben. Andrew weist das strikt zurück. Kürzlich hatte ihm seine Mutter alle militärischen Ehrenbezeichnungen aberkannt. Die Königin ist eine Pferde-Enthusiastin und gilt als erfolgreiche Züchterin.

© dpa-infocom, dpa:220119-99-765152/2