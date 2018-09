Nahles kritisiert Beförderung Maaßens - und verteidigt sich

Was sagen die Wählerinnen und Wähler zu Landesgartenschau und LEA? Das wollten die Freien Bürger bei ihrem Forum im Stadthallen-Foyer wissen. In Sachen LEA war aber gar keine Diskussion mehr nötig: Die Fraktion werde geschlossen gegen eine Vertragsverlängerung stimmen, sagte Fraktionsvorsitzender Gunter Frick. Allerdings erst am Ende der Veranstaltung.

Für Fraktionschef Frick ist klar, dass die Stadt den Zuschlag für die Landesgartenschau nur mit der klaren Erwartung bekommen hat, dass dann auch der Vertrag mit der LEA verlängert ...