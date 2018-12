Nahles hofft auf gute Zusammenarbeit mit neuer CDU-Spitze

SPD-Chefin Andrea Nahles zeigt sich hoffnungsfroh, dass die Bundesregierung aus SPD und Union ungeachtet der Wahl einer neuen CDU-Führung nicht in eine weitere Krise rutscht. In den vergangenen Wochen sei die Stimmung in der großen Koalition gut gewesen, nach ihrem Eindruck hätten sich alle sehr um eine konstruktive Zusammenarbeit bemüht, sagte Nahles in Bremen. Die jüngsten Gesetze trügen eine sozialdemokratische Handschrift. Ihr Wunsch sei, dass es so weiter gehe. Der CDU-Parteitag in Hamburg entscheidet morgen, wer Angela Merkel an der Spitze der Partei folgt.