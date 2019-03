Nadja Uhl: Ständige Drogenangebote in Berlin-Wedding

Die Ravensburg Towerstars haben gekämpft, sie haben herausragend geackert. Und sie haben den EC Bad Nauheim schon nach vier Spielen in die Sommerpause geschickt. Im vierten Viertelfinale der Play-offs in der Deutschen Eishockey-Liga 2 lagen die Towerstars am Sonntag mit 2:4 zurück. Doch 24 Sekunden vor dem Ende glich Robbie Czarnik aus, in der Verlängerung schoss Robin Just die Towerstars mit dem 5:4 ins Halbfinale.

„Ich bin froh, dass die Serie zu Ende ist“, meinte Towerstars-Trainer Rich Chernomaz.