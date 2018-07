Nackt: Ashton Kutcher zieht sich aus

New York (dpa) - Hollywood-Schauspieler Ashton Kutcher (33) hat ganz offensichtlich kein Problem damit, sich in aller Öffentlichkeit nackt auszuziehen.

Bei Aufnahmen zur „Ellen DeGeneres Show“, die am Montag ausgestrahlt werden soll, ließ Kutcher vor der Moderatorin plötzlich alle Hüllen fallen, berichtet das Promi-Portal „People.com“.

Nicht das erste Mal: In einer Werbekampagne für seine TV-Serie „Two and a Half Men“ war der Schauspieler mit den Co-Stars Jon Cryer und Angus T. Jones vor kurzem bereits fast nackt zu sehen gewesen. Darauf angesprochen, sagte er Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres (52): „Das hat eine Menge Aufmerksamkeit erregt. Eigentlich könnte ich von jetzt an alles nackt machen.“ Und prompt zog sich der Gatte von Demi Moore (48) aus. „People“ hat ein Bild des hüllenlosen Kutchers veröffentlicht, wobei einige Körperpartien allerdings gepixelt wurden.

Bericht in „People.com“