Nachts, wenn die Fische schlafen

Baden-Württemberg ist ein friedliches Bundesland. Die Leute verhalten sich mehrheitlich ordentlich und wissen noch, was eine Kehrwoche ist. Anstatt seinen Mitmenschen Vorhaltungen zu machen, kehrt man am Samstag vor der eigenen Haustür. Außerdem war es bislang guter Brauch, die Fische in den diversen baden-württembergischen Gewässerarten wenigsten nachts in Ruhe zu lassen. Weil so ein Fisch ist nach dem täglichen Herumdümpeln verständlicherweise irgendwann auch müde und macht die Glubschaugen zu.

Insgesamt fünf Funktionäre verschiedener Angler-Organisationen hatten geklagt, dass es für sie nicht haltbar wäre, während der Nacht nicht angeln zu dürfen. Hält man sich die durch wissenschaftlich mehrfach untersuchte Tatsache vor Augen, dass die Leute immer schlechter schlafen, klingt die Argumentation der leidenschaftlichen Nachtangler natürlich plausibel. Was soll man auch machen, wenn im Fernsehen nix Gescheites läuft, sämtliche Schäfchen von vorne bis hinten durchgezählt sind, statt zu angeln? Das Gericht stärkte nun die Position der Nachtangler, das Verbot ist so gut wie abgeschafft.

Vor Gericht sind die betroffenen Schuppentiere allerdings nicht angehört worden. Wodurch das Urteil aus Sicht von Wels, Aal und Forelle naturgemäß ein Gschmäckle hat – nicht nur, weil der Fisch normalerweise vom Kopfe her stinkt. Jedenfalls werden sich die Unterwasserlebewesen sehr bald warm anziehen müssen, wenn sich halb Baden-Württemberg an den Gewässern versammelt. Nachts, wenn alle Fische schlafen. (nyf)