Nachrichten ohne Netz verschicken

SMS verschickt man über das Mobilfunknetz, für andere Messenger ist meist eine mobile Datenverbindung über 2G, EDGE, UMTS oder LTE nötig. „Jott“ braucht nichts davon. Die App setzt auf eine Verbindung über die Airchat-Technologie.

Sie erlaubt einen anonymen Verbindungsaufbau per Bluetooth zwischen zwei Geräten und braucht weder WLan noch Datentarif auf dem Smartphone. Stattdessen sind „Jott“-Netzwerke lokal – etwa in Schulen, Büros, Stadien oder an Orten ganz ohne Mobilfunknetz.

„Jott“ ist damit besonders für jüngere Nutzer spannend, die häufig keinen mobilen Datenanschluss haben oder in ihren Schulen vom WLan-Zugang abgeschnitten sind.

Da das Programm auch auf iPods und iPads läuft, ist der potenzielle Nutzerkreis noch größer. Neben der interessanten Verbindungstechnik hat „Jott“ noch einige spannende Funktionen. Die App erkennt etwa, wenn Nutzer Bildschirmfotos anlegen, und erlaubt wie Snapchat das Löschen gesendeter Nachrichten. Mitglieder der als geschlossene Gruppen angelegten Chatgruppen können leicht bemerken, wenn sich unerwünschte Nutzer einschleichen – und sie blockieren.

Die App zum Herunterladen: Für iOSFür Android