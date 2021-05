Nachhilfe im Nationalpark: Wo sind die Elefanten?

Nein, einen Elefanten habe ich noch nie gesehen.“ Der elfjährige Innocent Ntsako schaut in Richtung Osten. „Dort leben sie, nicht weit von meinem Zuhause entfernt. Das weiß ich.“ Lulekane heißt das Dorf unweit der boomenden Kupferminenstadt Phalaborwa, in der der Junge lebt. In unmittelbarer Nähe des Krüger-Nationalparks. Es gibt keine asphaltierten Straßen und nur einfache Häuser, teils aus Lehm gebaut. Hühner und Ziegen rennen herum, und der Müll wird über die sandigen Böden geweht, bis er an einem Strauch oder Stein hängenbleibt. Reich sind die Menschen, die hier leben, keinesfalls.

Es ist die andere Seite Südafrikas, die Touristen selten zu Gesicht bekommen. Mit einer Arbeitslosigkeit von über 50 Prozent ist überall eine gewisse Perspektivlosigkeit zu spüren. Und Innocent ist auch nicht der Einzige, der noch nie einen Elefanten gesehen hat. Während es der schwarzen Bevölkerung Südafrikas in Zeiten der Apartheid verboten war, die Nationalparks ihrer Heimat zu besuchen, kann es sich nun kaum jemand von ihnen leisten. Viele der Dorfbewohner sind als Flüchtlinge aus Mosambik gekommen und kämpfen Tag für Tag ums Überleben. Und so sind ihnen die Zebras, Giraffen und Elefanten so fern, als lebten sie auf einem anderen Planeten.

Doch wie sollen Kinder die Wunder der Natur bewahren lernen, wenn sie diese noch nie gesehen haben? Mit Unterstützung der TUI Care Foundation haben in den vergangenen fünf Jahren rund 3000 Grundschulkinder der Klassenstufen fünf, sechs und sieben aus den benachbarten Dörfern rund um den Krüger-Nationalpark erfahren, was Natur- und Artenschutz bedeuten. Die ortsansässige Partnerorganisation Sefapane Community Development Fund organisiert dazu in Kooperation mit den Schulen vor Ort das Umweltbildungsprogramm EcoKidz. Neun Schulen nehmen teil.

„Unser Ziel ist es, bei den Mädchen und Jungen das Bewusstsein für die Bedeutung natürlicher Ressourcen zu stärken“, erklärt Vulani Mabunda, die das Projekt EcoKidz leitet. „Damit hoffen wir, frühzeitig eine umweltbewusste Generation zu fördern, die in Zukunft Verantwortung übernimmt und die einzigartigen Naturlandschaften Südafrikas schätzt und schützt“, fügt sie hinzu.

„Reuse, Reduce, Recycle!“ ertönt es einstimmig aus dem Klassenraum der Chuchekane-Grundschule. Es geht um Umwelt- und Naturschutz und um kostbare Ressourcen, die es zu reduzieren und wiederzuverwerten gilt. Die Umweltschützerin Edith Baloyi erklärt den Mädchen und Jungen, die in ihren einheitlichen Schuluniformen gebannt zuhören, wie man Wasser auf einfache Weise einsparen kann und wie aus altem Papier Anzünder für die Feuerstelle hergestellt werden. Am Ende des Unterrichts pflanzen alle noch gemeinsam einen Baum auf dem Schulhof. „Bäume bedeuten Leben“, sagt Edith. „Sie produzieren nicht nur Sauerstoff, sondern auch Früchte. Auch ihr Holz kann genutzt werden – zur Herstellung von Möbeln und als Brennholz. Doch werden Bäume gefällt, müssen neue gepflanzt werden. Auch das bringen wir den Kindern bei.“ Doch der EcoKidz-Unterricht geht noch weiter: Zusätzlich zu den Schulkursen verbringen jedes Jahr 400 Kinder im Rahmen des Bildungsprogramms zwei spannende Tage im Krüger-Nationalpark.

Es ist mucksmäuschenstill, die achtköpfige Gruppe traut sich kaum zu atmen. Langsam und vorsichtig bewegen sich die Schüler, um das Flusspferd nicht aufzuschrecken. „Seht ihr, dass das Flusspferd euch zwar sieht, aber durch die Windrichtung nicht wittern kann?“ fragt Joris Bertens vom Sefapane Development Community Fund in die Runde. „Es fragt sich sicher, was das für Wesen am Ufer sind“, fügt er hinzu. Weiter geht es, vorbei an den runden Fußspuren von Elefanten im Sand bis zu mehreren Impala-Antilopen, die genüsslich das satte Grün kauen. Der engagierte Guide erzählt, warum der Kot der Hyänen weiß ist und der von Elefanten braun, dass auf den Mopanibäumen die gleichnamigen Würmer zu Hause sind. Er erklärt, warum letztlich alles miteinander zusammenhängt und jedes Lebewesen wichtig ist. Nach dem eineinhalbstündigen Fußmarsch geht es zurück ins Camp, und jeder der Schüler hängt seinen Gedanken nach. „Obwohl diese Kinder nur wenige Kilometer vom Nationalpark entfernt wohnen, waren sie noch niemals zuvor hier“, erklärt Joris Bertens vom Sefapane Development Community Fund. „Nun bekommen sie die Gelegenheit, die afrikanische Tier- und Pflanzenwelt selbst zu erleben.“

Auch das dramatische Thema der Wilderei bespricht Bertens mit den Schülerinnen und Schülern: „Es spricht sich vor allem in armen Gegenden schnell herum, dass die Wilderei reich macht.“ Dabei werde das „große Geld“ nicht in Afrika verdient, sondern beispielsweise in China, wo die Nachfrage nach Rhino-Horn besonders groß sei. 60 000 Euro ist ein Kilogramm des Horns derzeit wert – mehr als Gold oder Heroin. Dabei besteht es – nimmt man es einmal wissenschaftlich unter die Lupe – wie menschliche Fingernägel oder Haare hauptsächlich aus Keratin, einer Substanz, die keinerlei medizinische Wirkung hat.

„Für einen armen Südafrikaner sind selbst 50 oder 100 Euro viel Geld. Damit kann er seine Familie eine lange Zeit versorgen“, sagt Bertens. „Wir wollen den Kindern jedoch beibringen, dass es auch andere legale Möglichkeiten gibt, um gutes Geld zu verdienen, beispielsweise als Wildhüter oder Reiseleiter.“ Und so lernen die Kinder direkt im Nationalpark, Spuren zu lesen, das Verhalten von Wildtieren zu analysieren und die Schönheit der Natur mit allen Sinnen kennen.

Mittlerweile haben schon 2000 Kinder ein Wochenende im Camp verbracht. „Zurzeit werden sie allerdings aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt“, erklärt Bertens. Er hoffe jedoch, im Herbst wieder damit starten zu können. „Ein solches Wochenende verändert die Kinder in vielerlei Hinsicht, denn sie haben die Wunder Afrikas zum ersten Mal leibhaftig erlebt“, sagt Vulani Mabunda, „nach diesen drei Tagen in der Wildnis Südafrikas sind sie anders, wollen plötzlich nicht mehr Polizist werden, sondern Ranger oder Reiseführer. Und sie tragen ihre Erfahrungen und neuen Erkenntnisse in ihre Familien, in ihre Schulen und Dörfer“, weiß sie.

„Sie werden die Welt ein wenig besser machen und die Umwelt schützen – und tragen so mit einer großen Leidenschaft zum Erhalt der Natur bei. Wir blicken in eine positive Zukunft Südafrikas!“ fügt sie abschließend hinzu.

