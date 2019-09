Nach Wasserschaden: Duisburger Theater wieder in Betrieb

Nach dem heftigen Wasserschaden am Theater in Duisburg kann der Betrieb wieder aufgenommen werden. Am Donnerstag stand zum Start der neuen Spielzeit „Romeo und Julia“ von William Shakespeares auf dem Plan, wie eine Sprecherin der Deutschen Oper am Rhein mitteilte.

Die Oper beginne wieder am 28. September mit Peter Tschaikowskys „Pique Dame“. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.

Laut der Sprecherin Monika Doll ist die Bühne zwar wieder bespielbar, allerdings stehen etwa an der Bühnenseite noch Arbeiten aus. Diese würden Schritt für Schritt erledigt. Anfang April hatte ein technischer Fehler die Sprinkleranlage ausgelöst, worauf rund 80.000 Liter Wasser auf die Bühne geflossen waren. Der Spielbetrieb musste danach teilweise eingestellt werden. Die Sanierung kostete demnach nach derzeitigem Stand rund 2,1 Millionen Euro.

Bericht der WAZ