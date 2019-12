Nach Wahldebakel für Labour: Rücktrittsforderungen

Der Innenstadt droht im kommenden Jahr eine Belastungsprobe: Die geplante Generalsanierung des Hohenzollerngrabens wird acht Monate dauern.

Während dieser Zeit wird die wichtige Zufahrt vom Brunnenberg in die Innenstadt komplett gesperrt bleiben. Diesen Vorschlag der Stadtverwaltung trägt der Bauausschuss des Gemeinderats mit, so sein Votum in der Sitzung am Mittwochabend.

Laut den derzeitigen Planungen sollen die Bauarbeiten im März beginnen und bis Oktober andauern.