Nach Wahl-Eklat in Thüringen: CDU und FDP in Bedrängnis

Von Aalener Nachrichten

Bei der Schaumbildung am Bettringer Bach in Schwäbisch Gmünd gibt es teilweise Entwarnung. Erste Messungen des Gewässers hätten ergeben, dass keine konkrete Gefahr für die dortigen Tiere und Mikroorganismen bestehe. So die Mitteilung der Polizei.

Noch am Dienstagabend hatte die Polizei zusammen mit einem Vertreter des Umweltamts die Ermittlungen zur Ursache der Schaumbildung aufgenommen, die nun am Mittwoch fortgeführt werden. Mittlerweile liege laut neuer Pressemitteilung der Polizei ein Ergebnis vor.