Nach US-Abschied vom Atomabkommen droht neue Eskalation

Eintauchen in eine fremde Welt: Unsere Redakteurin begibt sich im Mekongdelta und in Saigon auf die Spuren der französischen Schriftstellerin Marguerite Duras. In ihrem Roman „Der Liebhaber“ nach Indochina, dem heutigen Vietnam.

Meine Mutter sagt mir manches Mal, nie mehr in meinem Leben würde ich so schöne Flüsse sehen wie diesen hier, so groß, so wild, wie den Mekong und seine Nebenarme, die den Ozeanen zuströmen, diesen Wasserflächen, die in den Höhlungen der Ozeane langsam verschwinden.