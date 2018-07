Nach Unwettern: Partnachklamm in Bayern für Wochen geschlossen

Von

Kein Bopfinger könnte sich die Ipfmesse ohne den gewohnten Anblick des kleinen Ausstellerzeltes der Firma Arnold an der Sechtabrücke vorstellen. Das Zelt stand gefühlt schon immer da, seit es die Ipfmesse gibt. Der Eindruck ist gar nicht mal so falsch. Seit fast 70 Jahren ist die Ausstellerfläche an der Sechtabrücke sozusagen in Familienbesitz.

Gertrud Arnold, die Seniorchefin von Haushaltswaren Arnold in Bopfingen, erinnert sich. „Damals war das der Ausstellerstand von Ofen-Müller, meiner Tante aus Nördlingen, die dort auch ein ...