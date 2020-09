Nach Tötungsdelikt in Celle - Polizei warnt Anwohner

Der gebürtige Ellwanger Thomas Geisel (SPD) hat am Sonntag die Stichwahl um den Oberbürgermeister-Posten in Düsseldorf verloren. Geisel erhielt als Amtsinhaber am Wahlsonntag nur 44,01 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Dr. Stephan Keller von der CDU kam auf 55,99 Prozent Zustimmung. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl lag bei 45,27 Prozent.

Geisels Niederlage kam nicht ganz überraschend. Der Sozialdemokrat hatte bereits im ersten Wahlgang am 13.