Nach Tod in Ausgburg: Sechs Verdächtige aus U-Haft entlassen

Von Schwäbische Zeitung

Bescherung in Millionenhöhe für eine Tipperin aus der Nähe von Ulm: Bei der Samstagsziehung erzielte die Glückliche einen Lotto-Sechser. Auch ohne passende Superzahl sprang damit ein siebenstelliger Gewinn heraus. Wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilt, sei dies schon der 17. Millionentreffer des Jahres in Baden-Württemberg.

Die Lotto-Spielerin aus einem Nachbarort von Ulm im Alb-Donau-Kreis verzeichnete demnach die Gewinnzahlen 4, 13, 14, 20, 27 und 35 der Samstagsziehung vom 21.