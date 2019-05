Nach tödlichem Unfall: Flüchtiger Autofahrer stellt sich

Nach dem tödlichen Unfall an einer Landstraße in Baden-Württemberg, bei dem ein Fußgänger ums Leben kam, hat sich der geflohene Autofahrer gestellt. Er meldete sich am Nachmittag bei der Polizei. Der Führerschein des 42-Jährigen und sein Auto wurden einbehalten. Der Autofahrer soll in der Nacht an einer Landstraße vier Fußgänger erfasst und einen 21-Jährigen tödlich verletzt haben.