Nach Schneefall Zehntausende Haushalte in Österreich ohne Strom

Schneefall hat in Österreich zu erheblichen Problemen geführt. In der Steiermark und in Kärnten waren Zehntausende Haushalte zeitweise ohne Strom, weil Bäume durch den nassen Schnee auf Leitungen gestürzt waren. Mehr als 230 Trafostationen fielen in der Steiermark aus, wie der Energieversorger Energienetze Steiermark mitteilte. Viele Autofahrer kamen ins Rutschen, weil sie bereits auf Sommerreifen umgestiegen waren. Der Landwirtschaft droht ein immenser Schaden. Laut Ministerium ist bei den Obstbäumen wegen des Frosts mit massiven Ernteausfällen zu rechnen.