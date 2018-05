Nach Schüssen auf 19-Jährigen - Verdächtiger festgenommen

Nach dem Schuss aus einer Schrotflinte auf einen 19-Jährigen in Österreich ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 18-Jährige sei mit Hilfe eines Spezialeinsatzkommandos in Wien gestellt worden, teilte die Polizei mit. Es handle sich um einen jungen Mann, der gerade seinen Grundwehrdienst leiste, berichtete der ORF unter Berufung auf die Polizei. Die Hintergründe der Tat sind weiter unklar. Der Verletzte sei auf dem Weg der Besserung. Der 19-Jährige war gestern vor einer Schule in Mistelbach angeschossen worden. Die Tatwaffe wurde kurze Zeit später gefunden.