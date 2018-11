Nach Randale in Paris: Frankreichs Staatschef empört

Von Schwäbische Zeitung

Langfristig sollen alle Kliniken des Universitätsklinikums an einen Ort ziehen. „Es ist eine herausfordernde, aber notwendige Aufgabe, die Universitätsmedizin und damit auch die Kliniken am Oberen Eselsberg zu konzentrieren, um Synergien auch zwischen Universität und der Universitätsmedizin zu heben“, sagt Professor Michael Weber, Präsident der Universität Ulm. Die Kliniken am Safranberg sind bereits umgezogen.

Zuletzt, im Juli 2018, ist die Klinik für Urologie vom Michelsberg auf den Oberen Eselsberg verlegt worden.