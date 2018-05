Nach Polit-Drama: US-Kongress zurrt Haushalt fest

Nach einer dramatischen Nachtsitzung und einem Mini-Shutdown haben die USA einen neuen Haushalt. Der Plan sieht Mehrausgaben in Höhe von über 300 Milliarden Dollar vor allem für die Rüstung vor. Damit wird die immense Staatsverschuldung der USA weiter in die Höhe treiben. Nach dem Senat stimmte auch das Abgeordnetenhaus dem zuvor zwischen Republikanern und Demokraten ausgehandelten Papier mit jeweils deutlicher Mehrheit zu. Am Vormittag unterzeichnete dann Präsident Donald Trump das Gesetz. Damit ist es rechtskräftig.