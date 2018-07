Nach Großbrand dürfen Lippstädter wieder ins Freie

Die Bewohner von Lippstadt, über deren Stadt nach einem Großbrand eine giftige Rauchwolke schwebt, dürfen wieder ins Freie. Durch die Löscharbeiten auf dem Gelände des Betriebes ist die Rauchwolke inzwischen nicht mehr so groß wie noch in der Nacht, wie die Feuerwehr mitteilte. Es würden aber weiterhin giftige, nicht vollständig verbrannte Styroporteilchen auf dem Boden liegen, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Teilchen waren in der Nacht mit der Rauchwolke in die Luft gestiegen und dann zu Boden gerieselt.