Nach Explosion in Wien: Suche nach Verschütteten geht weiter

Nach der schweren Explosion mitten in Wien rückt die Frage nach der Ursache des Unglücks in den Mittelpunkt. Derzeit könnten darüber noch keine Rückschlüsse gezogen werden, teilte die Polizei mit. Darüber hinaus war weiter unklar, ob noch Menschen unter den Trümmern lagen - drei Personen wurden noch vermisst. Die Rettungskräfte durchsuchten die von der Explosion beschädigten Wohnhäuser die ganze Nacht hindurch. Die Feuerwehr sprach von einer Gasexplosion, dieselbe Vermutung äußerte die Polizei. Bei dem Unglück waren am Mittwoch 14 Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer.