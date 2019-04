Nach Ende der Osterferien Reiseverkehr noch entspannt

Zum Ende der Osterferien in neun Bundesländern rollt der Zugverkehr bislang nach Angaben der Bahn störungsfrei und nach Plan. „Es gibt keine Beeinträchtigungen durch Überlastungen von Zügen“, sagte ein Sprecher am Samstag. Auch Autobahnen und Straßen waren laut ADAC bis Mittag ohne Staus.

An den Berliner Flughäfen herrschte reger Betrieb. Aufgrund des Rückreiseverkehrs sei in Schönefeld und Tegel deutlich mehr los, sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Daniel Tolksdorf. „Es läuft an beiden Flughäfen sehr gut.“ Verspätungen gebe es wenig. Mit 240.000 Passagieren und über 2000 Flügen rechnen die Betreiber von Freitag bis Sonntag.

Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt erwartet nach Darstellung der Betreibergesellschaft Fraport allein für den Samstag rund 212.000 Passagiere, für den Sonntag 213.000. An einem normalen Betriebstag sind es durchschnittlich 190.000.

Auf den Autobahnen kann es dem ADAC zufolge überwiegend am Sonntagnachmittag zu Stau und stockendem Verkehr kommen. Es werde aber deutlich weniger Behinderungen geben als am vergangenen Osterwochenende, hatte eine Sprecherin des Verkehrsclubs am Freitag in München gesagt. Viele Urlauber seien schon zur Wochenmitte zurückgefahren. Am Montag beginnt in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen und Thüringen wieder die Schule.

ADAC

Stauprognose