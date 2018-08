Nach dem Großbrand in Siegburg: Suche nach der Ursache

Ein Unwetter hat am Dienstagnachmittag zu Überschwemmungen in Renquishausen und Kolbingen geführt. Die Feuerwehren aus den beiden Heuberg-Gemeinden und aus Tuttlingen, die mit insgesamt 45 Mann vor Ort waren, mussten zu 19 Einsätzen ausrücken. Zudem gab es auf der Landesstraße 443 zwischen Mühlheim und Kolbingen einen Erdrutsch. Das sorgte für leichte Verkehrsbehinderungen, da die Straße kurzzeitig gesperrt werden musste. Der Einsatz in den beiden Gemeinden dauerte bis in die frühen Abendstunden.