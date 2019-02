Nach Brand Identität von zwei Toten geklärt

Bereits am 19. Januar hat sich am Rodelhang an der Felderhalde ein Unfall ereignet, bei dem auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Details wurden aber erst nach Recherchen der „Schwäbischen Zeitung“ diesen Donnerstag bekannt. Sie werfen auch Fragen auf, wer für die sogenannte „Verkehrssicherungspflicht“ am Isnyer Hausberg verantwortlich ist.

Frank Reubold, als neuer Hauptamtsleiter im Rathaus unter anderem für Belange rund um den Lift zuständig, sowie Bauamtschef Claus Fehr versichern ebenso wie Liftbetreiber Hans Rudhart, ...