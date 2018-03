Nürnberger Heim: Ekelessen oder Panikmache?

Seine Fotos haben Empörung ausgelöst: Der Frührentner Jürgen fotografiert seine Mahlzeiten in einem Nürnberger Pflegeheim und stellt sie bei Facebook ein. Die Mahlzeiten sind oft püriert und sehen wenig appetitlich aus. Ist der Fall ein Beweis für schlechtes Heimessen oder wird Jürgen von vermeintlichen Freunden für eine Kampagne instrumentalisiert?

Ein Kirschkuchen ohne Kirschen, Fisch- oder Fleischpüree, bleiche Nürnberger Würste: Das steht auf dem Speiseplan von Jürgen, Bewohner eines Pflegeheims in Nürnberg. Seien Fotos stehen auf einer eigenen Facebook-Seite „Jürgen fotografiert sein Essen“. Mehr als 26000 Menschen sind Fans der Seite.

In den Kommentaren geht es vor allem gegen die Heimbetreiber, die bundesweit arbeitende Pro Seniore. Sie hat in rund 100 Einrichtungen 17000 Betten, 130 davon in Jürgens’ Nürnberger Heim. Die Seite bei Facebook pflegt der 63-jährige ehemalige DJ aber nicht selbst, sondern mehrere Bekannte, darunter Eva Patricia Rußegger. Sie ist in Österreich Mitglied der Satire-Partei „Die Partei“. Im Netz schreiben Jürgens Unterstützer, sie hätten den Heimbewohner durch die gemeinsame Parteimitgliedschaft kennengelernt. Ziel sei keineswegs, Pflegekräfte an den Pranger zu stellen, schreiben die Freuden im Netz. Es gehe vielmehr darum, Missstände im Gesundheitssystem allgemein anzuprangern.

„Natürlich richten wir unsere Vorwürfe ausschließlich gegen die ‚Heimkette‘, die nicht nur die Einrichtung, sondern auch eine hauseigene Großküche betreibt. Dieser Firma geht es nur um den Profit und nicht um die Menschen“, wird Rußegger in Medienberichten zitiert. Der Heimbetreiber habe Jürgen den Platz im Nürnberger Einrichtung gekündigt. Er habe acht Wochen Zeit, um sich eine neue Unterkunft zu besorgen.

Das bestreitet Peter Müller, Sprecher von Pro Seniore, entschieden. „Das stimmt nicht. Es gab am Dienstag ein Gespräch mit Jürgen, seinem gesetzlichen Betreuer und der Heimleitung. Aber wir haben den Mietvertrag nicht gekündigt und werden dies auch nicht tun.“ Müller, der ebenso wie Jürgens Unterstützer mit Presseanfragen überschwemmt wird, stellt den Fall so da: Jürgen sei sehr schwer krank und bettlägerig. Er leide unter anderem an einer Lungenerkrankung, habe außerdem Probleme beim Kauen. „Er darf aus medizinischen Gründen nur pürierte Nahrung zu sich nehmen“. Mahlzeiten wie Hühnerschlegel würden ihm gebracht, dann würden Pfleger das Essen für ihn pürieren oder mundgerecht zerkleinern.

Jürgen wiegt nach übereinstimmenden Schilderungen seiner Unterstützer und der Heimbetreiber nur 45 Kilo bei 1,80 Meter Körpergröße. Ursache laut Jürgens Facebook-Freunden: Im Heim gebe es schlechtes Essen, oft zu wenig. Jürgen könne trotz einiger Einschränkungen durchaus feste Nahrung zu sich nehmen.

Heimsprecher Müller sagt dagegen, der Patient sei „ein schwieriger Mensch“. Er verweigere die vom Arzt verschrieben Spezialnahrung - ein sehr kalorienreicher Brei. „Jürgen wird für eine Kampagne eingespannt“, sagt Müller. Er sei geistig nicht immer voll auf der Höhe, lebe manchmal „in einer Traumwelt“. Deshalb auch der gesetzliche Betreuer, der bei allen wichtigen Entscheidungen zu Rate gezogen werden müsse. Er war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die Kritik an den Mahlzeiten kontert Müller so: „Über das Aussehen kann man reden, aber Gammel ist das nicht.“ Püriertes Essen sehe eben nicht immer appetitlich aus.