Nürnberger Christkindlesmarkt öffnet

Mit dem Prolog des Christkinds öffnet an diesem Freitag der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt. Mehr als zwei Millionen Besucher aus aller Welt zieht der Markt jedes Jahr an.

Für Gestaltung und Sortiment der Buden auf dem erstmals 1628 schriftlich erwähnten Weihnachtsmarkt gelten strenge Regeln: Sie machen nach Überzeugung der Stadt das besondere Flair des Christkindlesmarktes aus.

Charakteristisch für die mehr als 180 Buden des „Städtleins aus Holz und Tuch“ sind die rot-weißen Stoffdächer. Als Schmuck ist nur echtes Tannengrün erlaubt. Tabu sind schrille Weihnachtsdeko, „Jingle Bells“ aus großen Lautsprechern und Kriegsspielzeug. Stattdessen gibt es Nürnberger Bratwürste, Lebkuchen, Christbaumkugeln, Rauschgoldengel und „Zwetschgenmännle“ - kleine Figuren aus Trockenfrüchten.

Für Sicherheit sorgen sollen Bäume statt Betonpoller: Die Stadt will mit mobilen Christbäumen kleinere Zufahrtswege blockieren. Die Altstadt ist an vielen Stellen sehr verwinkelt, so dass man hier nach Angaben des Bürgermeisteramtes kaum mit hoher Geschwindigkeit auf den Markt zufahren kann. Wo dies möglich sei, stelle die Polizei wieder große Fahrzeuge in den Weg.

Das aktuelle Christkind, die 18-jährige Rebecca Ammon, spricht den Eröffnungsprolog dieses Mal zum zweiten und damit letzten Mal von der Empore der Frauenkirche aus.

Christkindlesmarkt