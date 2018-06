Mutterrolle für Jennifer Garner

US-Schauspielerin Jennifer Garner (44) soll in einer Coming-of-Age-Geschichte eine Mutterrolle übernehmen. Wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ berichtet, stößt sie zu der Besetzung von „Simon vs. the Homo Sapiens Agenda“.

Die Buchvorlage von Becky Albertalli dreht sich um den versteckt schwulen Schüler Simon (Nick Robinson, 21), der von seinem Mitschüler Martin (Logan Miller, 25) drangsaliert wird. Garner soll die Mutter des Opfers spielen. Der amerikanische Drehbuchautor Greg Berlanti („Green Lantern“) übernimmt die Regie. Miller spielte in dem Thriller „The Stanford Prison Experiment“ (2015) mit, Robinson war im selben Jahr in „Jurassic World“ zu sehen. Garner übte sich bereits 2015 in dem Familienklamauk „Die Coopers - Schlimmer geht immer“ an der Seite von Steve Carell als Mutter.