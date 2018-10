Mutter und Kind an S-Bahnhof getötet - Mordprozess startet

Die Sensation ist zum Greifen nah: Holt Georg Wetzel, Wirt des „Hackl Schorsch“ in Illmensee, genug Stimmen, tritt in seiner Kneipe nächste Woche ein Weltstar auf. Im Wettbewerb mit sechs weiteren Gaststätten kämpft Wetzel um das Radio-7-Gaststuben-Konzert mit Rea Garvey am Donnerstag, 11. Oktober. „Die Kneipe betreibe ich jetzt seit 18 Jahren und in meiner Kulturscheune sind schon so einige Bands aufgetreten“, sagt Georg Wetzel. „Aber jemand in der Größenordnung ist bei mir noch nie aufgetreten.