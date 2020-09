Mutter stirbt bei Unfall: Sechs Kinder in Lebensgefahr

Die Corona-Infektionszahlen im Kreis Sigmaringen bewegen sich derzeit eher im moderaten Bereich. Seit Anfang der Woche pendelte die Zahl der aktuell Infizierten zwischen 20 und 14, am Donnerstag betrug sie wieder 20. Allerdings fällt auf, dass sich rund die Hälfte der Fälle (Stand Donnerstag zwölf) in Meßkirch lokalisieren lässt. Was war da los?

Da hat es keine größeren Ereignisse gegeben, auf die das zurückzuführen ist.

Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick

