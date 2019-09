Mutter stirbt bei Unfall auf Bahnübergang

Schwerste Branderletzungen hat am Sonntagmittag ein Mann erlitten, als ein Werkstattgebäude in Bürsten bei Niederwangen in Flammen stand. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine bayerische Spezialklinik transportiert.

Das Feuer brach um kurz vor halb eins aus, offensichtlich als der 25-Jährige in dem scheunenähnlichen Gebäude mit Lackierarbeiten beschäftigt war, so Achim Reißner, Sprecher der Wangener Feuerwehr. Vermutlich habe es eine „plötzliche Durchzündung“ gegeben, eine Gefahr, die bei derlei Arbeiten durchaus gegeben ...