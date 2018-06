Mutmaßliche Bombenleger von Essen sind IS-Sympathisanten

Die beiden mutmaßlichen Bombenleger von Essen haben mit der Terrormiliz IS sympathisiert. Das teilte das NRW-Innenministerium mit. Einer der beiden 16-Jährigen sei zudem schon seit November 2014 im Präventionsprogramm „Wegweiser“ des Landes gewesen. Es richtet sich an gewaltbereite Salafisten. Der Schüler aus Gelsenkirchen habe einer jüdischen Mitschülerin damit gedroht, ihr „das Genick zu brechen“, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Jugendlichen sollen den Bombenanschlag auf ein Sikh-Gebetshaus in Essen verübt haben. Dabei waren drei Menschen verletzt worden.