Mutiertes Coronavirus - Was wir bisher wissen und was nicht

Seit einigen Wochen breitet sich im Südosten Englands eine neue Coranavirus-Variante aus. Nach ersten Erkenntnissen ist sie ansteckender als bisherige Varianten. Die Mutation tauchte bereits in einigen anderen Ländern auf.

Zahlreiche Nachbarländer Großbritanniens reagierten inzwischen mit Flugverboten und Grenzschließungen. Deutschland stoppte Flüge aus Großbritannien weitgehend, es gibt Landeverbote. Reisebeschränkungen soll es auch für Südafrika geben, wo das mutierte Virus ebenfalls entdeckt wurde.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat wegen der Mutation für diesen Montag ein Notfalltreffen mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten einberufen.

Wir klären wichtige Fragen.

Ist die neuentdeckte Variante des Coronavirus gefährlicher?

Bisher gibt es für diese Theorie keine wissenschaftliche Bestätigung.

Laut des britischen Premiers Boris Johnson ist die kürzlich entdeckte Variante um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Der Berliner Virologe Christian Drosten äußerte allerdings Zweifel an der wissenschaftlichen Gewissheit dieses Wertes. "Diese Zahl ist einfach so genannt worden", sagte Drosten am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Politiker würden solche Zahlen nennen, Medien nähmen diese auf. "Plötzlich steht so ein Wert im Raum - 70 Prozent - und keiner weiß überhaupt was damit gemeint ist."

Johnson hatte betont, es gebe keine Hinweise darauf, dass die Mutation schwerere Krankheitsverläufe oder eine höhere Sterblichkeitsrate auslöse oder dass Impfstoffe gegen die Mutation weniger effektiv seien.

Wo wurde das mutierte Virus überall entdeckt?

Das Virus ist nach Angaben von Drosten bereist in Großbritannien, Italien, Holland, Belgien und Dänemark angekommen, zudem in Südafrika und Australien.

Ist das mutierte Virus auch schon in Deutschland angekommen?

Nachgewiesen wurde die neue Virusform in Deutschland bisher noch nicht. Allerdings geht Virologe Drosten davon aus, dass die neue Variante Deutschland bereits erreicht hat.

"Ich denke, dass das schon in Deutschland ist", sagte er im Deutschlandfunk. Er warnte aber vor Panikmache. "Dieses Virus ist ja jetzt gar nicht so neu. Davon darf man sich jetzt wirklich nicht irgendwie aus der Ruhe bringen lassen."

Gibt es Grund zur Sorge?

Experten zeigen sich bislang nicht besorgt - weisen aber daraufhin, dass es noch nicht viele Informationen gibt. So etwa Christian Drosten. "Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment", sagte er. "Ich bin allerdings auch - genau wie jeder andere - in einer etwas unklaren Informationslage." Die öffentlich bekannten Dokumente seien noch lückenhaft.

Auch britische Wissenschaftler würden betonen, dass man noch einige Tage warten müsse, "bis ein paar vorläufige Datenanalysen abgeschlossen sind". Erst dann wisse man, ob der Verdacht stimme.

Wirkt sich das mutierte Coronavirus auf die anstehenden Impfungen aus?

Nein, vermutlich nicht. Das jedenfalls sagen Experten. "Ich sehe da derzeit keinen Grund für Alarm", sagt etwa Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. Auch Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (CeMM) in Wien hält die derzeitige Entwicklung nicht für "wahnsinnig alarmierend".

Theoretisch können Mutationen auch die Wirksamkeit des Impfstoffes beeinflussen - der zielt nämlich genau auf das Spike-Protein. Und dieses Protein verändert sich durch die Mutation. Ändert sich also dessen Aufbau, könnte das Immunsystem auch nach einer Impfung blind für den Erreger sein, so die Überlegung.

Die B.1.1.7-Linie hat zwei evtl. verstärkende und eine wohl abschwächende Mutation (ORF8). Weitere unklare Mutationen. Ursprungsvirus/Mutante noch nicht im Labor verglichen. Verbreitung kann Zufall sein, nicht zwingend Selektionsvorteil, aber möglich. In D bisher nicht gesehen. https://t.co/gn6xl2Xrl3 — Christian Drosten (@c_drosten) December 20, 2020

Allerdings erzeuge der derzeit eingesetzte Impfstoff Immunreaktionen gegen das gesamte Spike-Protein, erläutert Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel. "Selbst wenn eine Mutation vorhanden ist, verhindert dies nicht die Erkennung durch das Immunsystem." Anders gesagt: Einzelne Mutationen reichen nicht aus, um der komplexen Immunabwehr zu entgehen.

Ist eine Mutation etwas ungewöhnliches?

Nein. Dass Mutationen auftauchen, ist nicht ungewöhnlich. Laut Experten wissen man derzeit nicht, ob die beobachteten Veränderungen die Eigenschaften des Erregers überhaupt entscheidend beeinflussen.

Tatsächlich müssen auch Impfstoffe gegen andere Viruserkrankungen, etwa gegen Grippe, immer wieder an aktuell zirkulierende Virusvarianten angepasst werden. Bei den neuartigen mRNA-Impfstoffen, zu denen der in Großbritannien eingesetzt Coronavirus-Impfstoff gehört, geht das vergleichsweise einfach.

Diese Impfstoffe enthalten keine vollständigen Viren, sondern nur eine genetische Information, eine Bauanleitung für ein Virus-Protein. Diese Bauanleitung lässt sich relativ schnell an einen neuartigen Erreger anpassen.

Was genau ist anders an der neuen Virusversion?

Ersten Analysen britischer Wissenschaftler zufolge verfügt die neue Variante über ungewöhnlich viele genetische Veränderungen, vor allem im Spike-Protein. Dieses Protein sitzt auf der Oberfläche des Virus. Der Erreger benötigt es, um in die menschlichen Zellen einzudringen.

"Was man derzeit nicht weiß ist, ob irgendeine dieser Mutationen zu Veränderungen des Virus führt", sagt Andreas Bergthaler von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. Veränderungen könnten die Übertragbarkeit des Virus betreffen oder den klinischen Verlauf der Erkrankung.