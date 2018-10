Musikstars warnen vor drastischen Brexit-Folgen

Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel, einer der jungen Wilden aus der Felix-Magath-Generation, leitete am Sonntag das erste Training des VfB Stuttgart nach der Trennung von Tayfun Korkut. Ob der 36-Jährige, der bis Juni den VfB II trainierte und derzeit die Trainer-Ausbildung absolviert, auch in den Genuss kommt, am 20. Oktober gegen Dortmund und danach in Hoffenheim an der Seitenlinie zu stehen, ist offen. „Wir haben Vertrauen in ihn, dass er wenn nötig auch ein oder zwei Spiele als Interimstrainer machen kann“, sagte Präsident Wolfgang Dietrich.