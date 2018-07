Musikmesse Popkomm schließt mit Besucher-Minus

Am Tunauer Strand vor Kressbronn ist am Mittwochabend eine Frau ertrunken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Wasserschutzpolizei davon aus, dass sich die etwa 65-Jährige ohne Begleitung dort aufgehalten hat und entweder beim Baden oder beim Gang in den See ertrunken ist, wie Roland Fleischer von der Wasserschutzpolizei auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mitteilt.

Ein Kajakfahrer entdeckte demnach am Donnerstagmorgen um 6.