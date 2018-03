Musik ist seine Medizin: Gotthilf Fischer feiert 90. Geburtstag

Gotthilf Fischer ist der lebende Beweis, dass Singen gesund ist. „Saubere Töne sind besser als Tabletten“, sagt Fischer und verweist darauf, dass bei ihm auch zum 90. Geburtstag am Sonntag gesundheitlich alles wieder „reibungslos“ läuft. Als der „König der Chöre“ wird Fischer auch bezeichnet – kein anderer Dirigent in Deutschland brachte solche Massen zum Singen wie der Jubilar.

Am 11. Februar 1928 kam Fischer in Plochingen, 20 Kilometer westlich von Stuttgart, zur Welt. Der Taxifahrer, der seine Mutter zur Entbindung ins Krankenhaus brachte, hatte allerdings einen schweren Unfall, das Leben der Mutter und ihres noch Ungeborenen stand auf der Kippe. Doch beide überlebten. Und auf Drängen der Krankenschwestern bekam der Junge den Vornamen Gotthilf. Fischer glaubt, dass ihm der Name auch später half – er überlebte im Lauf seines Lebens drei Flugzeugunglücke.

Sein Vater war Zimmermeister und Hobbymusiker. Mit 14 gründete Gotthilf Fischer seinen ersten Chor, nach Kriegsende wird der Autodidakt im Alter von 17 Jahren Leiter des Gesangvereins Concordia in Deizisau. Mit zehn Sängern fing er an, nach 14 Tagen hatte er 80 Chormitglieder. „Weil da was los war“, sagte er einmal im Südwestrundfunk. Schon bald nahm er die ersten Lieder auf, was ihm im vergangenen Jahr eine in Deutschland bisher einmalige Ehrung brachte: Fischer wurde für 70 Jahre Tonaufnahmen ausgezeichnet. Der bundesweite Durchbruch gelang ihm in Folge des Grubenunglücks von Lengede 1963. Bei der Trauerfeier für die verstorbenen 29 Bergleute trat Fischer erstmals mit einem Chor aus 200 Sängern im Fernsehen auf. Ab Ende der 1960er-Jahre ging es dann Schlag auf Schlag. Die Fischer-Chöre bekamen immer wieder Fernsehauftritte, unter anderem in der ZDF-Sendung „Dreimal neun“ des TV-Moderators Wim Thoelke.

Mehr als 16 Millionen Schallplatten und CDs konnte Fischer im Lauf seiner Karriere absetzen – und das, obwohl er vor allem bekannte Volkslieder wie „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder oft stark religiös geprägte Eigenkompositionen singen ließ. Doch Fischer ist ein Mann der Massen: Der Deutsche Fußballbund engagierte ihn 1974 mit seinen Chören für das Beiprogramm zum Weltmeisterschaftsfinale Deutschland gegen Holland. Hunderte Millionen Menschen sahen weltweit zu.

Singen als Friedensmission

Für Fischer begann seine erfolgreichste Phase, er gehörte laut Umfragen zu den bekanntesten Deutschen. In New York sangen die Fischer-Chöre beim Abschiedsspiel von Franz Beckenbauer. Vor dem Weißen Haus in Washington traten sie für US-Präsident Jimmy Carter auf, der den Chorleiter prompt empfing.

Fischer betrieb das Singen immer auch als eine Art Friedensmission, was ihm neben Zuneigung auch viel Spott einbrachte. Als „Heile-Welt-Meister“ betitelte der „Spiegel“ die Fischer-Chöre: So reiste der Protestant mit Sonderzügen zu Weltfriedensfahrten in den Vatikan, wo ihn Papst Paul VI. ebenso wie später Johannes Paul II. begrüßte. Einen öffentlichen Auftrag zu diesen Reisen hatte Fischer nicht – er machte sie auf eigene Initiative.

„Wenn mir einer sagt, es geht nicht, dann geht alles – dann wache ich erst mal auf“, sagte er einmal über seine unerschütterliche Zuversicht. Kritiker sehen dagegen vor allem eine enorme Geschäftstüchtigkeit des Schwaben als Triebfeder. Berührungsängste kannte Fischer bei seinem Drängen in die Öffentlichkeit jedenfalls nicht. Er ging als Gast zu „Big Brother“ und nahm im Jahr 2000 an der Loveparade teil – und erlebte dort, ohne es zu wollen, seinen ersten Drogenrausch, weil ihm wohl jemand Ecstasy ins Getränk gemischt hatte.

Der seit dem Tod seiner Frau Hilde im Jahr 2008 als Witwer lebende Dirigent leitet bis heute die Proben bei fünf Fischer-Chören. Fast jeden Abend ist er dafür unterwegs. Seinen Geburtstag am Sonntag will der Vater von zwei lange erwachsenen Kindern zwar nur im kleinen Kreis feiern. Doch jeder einzelne der Chöre plant ein eigenes Fest – mit mehr als einem Geburtstagsständchen.