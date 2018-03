Museum vollendet Ellsworth Kellys „Austin“

Ein Museum im texanischen Austin hat das letzte Werk des 2015 gestorbenen US-Künstlers Ellsworth Kelly vollendet. Kelly hatte das kapellenartige Gebäude in den 80er Jahren entworfen und das Design kurz vor seinem Tod dem Blanton Museum of Art überlassen.

Zur Eröffnung des „Austin“ betitelten Gebäudes kamen am Sonntag (Ortszeit) hunderte Menschen, zeitweise bildeten sich lange Schlangen. Das etwa 250 Quadratmeter große einstöckige Steingebäude, mit abgerundeten Außenwänden und bunten - in München hergestellten - Glasfenstern soll dauerhaft neben dem Blanton Museum of Art zu sehen sein. In dem Gebäude sind eine Holzskulptur und 14 schwarz-weiße Marmortafeln ausgestellt. „Austin“ ist das größte Werk des 1923 im US-Bundesstaat geborenen Malers und Bildhauers, der hauptsächlich mit seinen minimalistischen Werken bekannt geworden war.

