Mueller: Bericht über angebliche Lügen Trumps enthält Fehler

Die Polizei ist noch immer auf der Suche nach dem Mann, der am Dienstag eine elfjährige Schülerin in Biberach bedrängt haben soll.

„Die Zeugen sind für uns in diesem Fall sehr wichtig“, sagt Pressesprecher Holger Fink vom Polizeipräsidium Ulm. „Unser Ziel ist es, den Mann zu finden und seine Person zu überprüfen.“

Mädchen in der Wilhelm-Leger-Straße angesprochen Das Mädchen stand am Dienstag an der Bushaltestelle in der Wilhelm-Leger-Straße.