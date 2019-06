MTV Awards für Dwayne Johnson und Sandra Bullock

Die Kategorie „Bester Held“ gibt es bei den MTV-Filmpreisen schon lange, in diesem Jahr kam zum ersten Mal auch der „Beste Held im wahren Leben“ dazu.

„Bester Held“ wurde diesmal Robert Downey Jr. für seine Superheldenrolle in „Avengers: Endgame“. „Beste Heldin im wahren Leben“ darf sich nun Ruth Bader Ginsburg nennen, Richterin am Supreme Court der USA. Sie gilt als Vorreiterin für Frauenrechte und liberale Denkweisen.

Ansonsten standen wie gewohnt die Filmhelden im Vordergrund: Dwayne Johnson bekam bei der Gala in der Nacht zum Dienstag in Los Angeles den Generation-Award für sein Lebenswerk. „Das mächtigste, was wir machen können, ist, wir selbst zu sein“, sagte der Action-Star in seiner Dankesrede. Kollegin Jada Pinkett Smith wurde mit dem Trailblazer-Award als Vorbild ausgezeichnet.

Bester Film wurde das Superhelden-Epos „Avengers: Endgame“, Josh Brolin wurde für seine Rolle darin als „Bester Bösewicht“ ausgezeichnet. Lady Gaga („A Star is Born“) und Sandra Bullock („Bird Box“) bekamen Preise für ihre schauspielerischen Leistungen. Brie Larson bekam eine Auszeichnung für den „Besten Kampf“.

Moderiert wurde die Verleihung, die bereits zum 28. Mal stattfand, von Schauspieler Zachary Levy. Die Preise in Film- und Fernsehkategorien werden in Form von goldenen Popcorn-Bechern übergeben, über die Preisträger dürfen die Fans im Internet abstimmen.

Die MTV Movie & TV Awards finden absichtlich im Sommer und damit außerhalb der regulären Preissaison rund um die Oscars zu Jahresbeginn statt. Stimmung und Kleiderordnung sind locker, gefeiert werden Blockbuster und der Geschmack der jüngeren Generation.

