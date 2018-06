Der Reisemobilhersteller Carthago plant, sich am Standort in Aulendorf baulich zu erweitern. Wie am Rande der Jahrespressekonferenz am Freitag bekannt wurde, soll in den kommenden zwei Jahren das Verwaltungsgebäude vergrößert werden. Der Raumbedarf scheint indes akut. Bis der Neubau steht, will das Unternehmen übergangsweise einen Bürocontainer aufstellen.

„Wenn Sie mich heute lachen sehen, dann hat das mehrere Gründe“, mit diesen Worten hat Karl-Heinz Schuler, Gründer und Inhaber von Carthago, am Freitagvormittag rund 50 ...